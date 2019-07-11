Депутаты Госсовета Татарстана не стали рассматривать законопроект о повышении компенсаций за аварийное жилье

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-11T18:03:13+03:00

В республике при расселении из аварийных домов их жильцам предлагают выкупную стоимость квартир - максимум 11 тысяч рублей за один "квадрат". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предлагаемые 46 тысяч рублей за квадратный метр, по мнению местных парламентариев, затрагивает интересы бюджета республики

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Депутаты Госсовета Татарстана не то, чтобы не стали рассматривать, но и не добавили в в повестку своего очередного заседание законопроект о повышении компенсаций за аварийное жилье до 46 тысяч рублей за квадратный метр.

Глава комитета по экономике республиканского парламента Марат Галеев объяснил это тем, что проект, затрагивает интересы бюджета Татарстана.

Так, что он будет рассмотрен осенью, после выборов и уже другим составом Госсовета Татарстана.

Напомним, в республике при расселении из аварийных домов их жильцам предлагают либо равноценное по площади жилье, либо выкупную стоимость. По последней люди получают всего порядка 11 тысяч рублей за один "квадрат".

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ИСТОЧНИК KP.RU