Депутаты Госсовета Татарстана перед выборами утвердили в республике новый праздник – День садовода

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-11T18:49:05+03:00

Сейчас в республике насчитывается более тысячи садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан Фото: Олег УКЛАДОВ

Он будет отмечаться в первую субботу сентября

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Теперь в Татарстане в первую субботу сентября будут отмечать новый праздник – День садовода. Установление нового республиканского праздника поддержали депутаты регионального Госсовета на своем 49-м заседании. То есть прямо перед выборами, которые, к слову, пройдут прямо на следующий день после нового праздника - 8 сентября.

Утверждается, что День садовода станет вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в Татарстане и дополнительной консолидацией общества.

Сейчас в республике насчитывается более тысячи садовых и огороднических некоммерческих объединений. Кроме того, около миллиона татарстанцев позиционируют себя садоводами и огородниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU