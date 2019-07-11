Ковры, холщевые сумки, чай и раф по-татарски: чем встретит столица Татарстана участников WorldSkills Kazan 2019
Участники и зрители, которые приедут в конце августа в столицу Татарстана на мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills Kazan 2019, смогут приобрести сотню различных сувениров с символикой Visit Tatarstan.
Сейчас, учитывая характер грядущего мероприятия, в городе линейка этой брендированной продукции обновляется под представителей молодежи.
Так гостей Казани среди прочего будут ждать модные стикерпаки, открытки, чаи и холщовые сумки. А месяц назад в продаже и вовсе появились дизайнерские ковры с паттернами Visit Tatarstan.
К слову, данный бренд постепенно захватывает новые сферы. Так, в ряде казанских кофеен и кафе в меню уже есть раф по-татарски. Данное кофе готовят с использованием пяти видов трав, которые растут в Татарстане.
СПРАВКА
Приобрести сувениры с брендом Visit Tatarstan можно в 15 точках Казани. Продукция отражает яркие и узнаваемые образы республики и национальный колорит. Наибольшей популярностью пользуются носки, чак-чак, открытки, деревянные доски, чай, мед и вода.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани»