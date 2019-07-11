В Татарстане ООО «Просто Молоко Агро» в течение четырех месяцев сливала навоз в реку

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-11T17:14:43+03:00

Анализ показал превышение в земле и воде предельно-допустимых концентраций аммонийного азота в 165 раз, хлоридов - в 5,6 раз, ионного азота - в 248 раз, а фенола - в 200 раз. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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В Лаишевском районе во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что в этом году в течение четырех месяцев ферма ООО «Просто Молоко Агро» на территории Малоелгинского сельского поселения незаконно сливала в реку Шуранка навоз. Также продукты жизнедеятельности просто сбрасывали на почву.

Анализ показал превышение в земле и воде предельно-допустимых концентраций аммонийного азота в 165 раз, хлоридов - в 5,6 раз, ионного азота - в 248 раз, а фенола - в 200 раз.

- По материалам прокурорской проверки органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «хранение, захоронение, использование и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде)», - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU