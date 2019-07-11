«Возьми ребенка за руку»: в Казани перед «зебрами» появились предупреждающие надписи
В Казани сотрудники городского ГИБДД вместе с юными инспекторами движения сделали с помощью трафаретов и краски предупреждающие надписи перед «зебрами» - пешеходными переходами: «Возьми ребенка за руку» и «Убедись в безопасности перехода».
Это граффити на асфальте появились на тех участках, где отмечается наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий.
Так, с начала этого года в Казани в этом году по вине именно пешеходов произошло 70 ДТП. В шести случаях они погибли. Также 64 человека получили различные травмы.
Кроме того, как подсчитали в ГИБДД города, за полгода в столице Татарстана было совершено 33 наезда на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте (пострадал 31 человек, 2 погибли).
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ИСТОЧНИК KP.RU