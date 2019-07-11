2019-07-11T17:35:23+03:00
Общество

В начале следующей недели в Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

Жителям ряда домов придется потерпеть из-за работ на сетях водопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Так, с 20.00 15 июля до 19.00 16 июля воды не будет по адресам: Мамадышский тракт, четные номера домов с №28 по №60 (кроме домов №34 и №36), а также нечетные номера домов с №33 по №129, в домах, расположенных по улицам: Азата Аббасова, Александра Курынова, Рашида Нежметдинова, Натана Рахлина, Фикрята Табеева; в поселке Константиновка, ул.Зеленая, четные номера домов с №18 по №60, нечетные номера домов с №17 по №87, ул.Советская, четные номера домов с №118 по №162, нечетные номера домов с №111 по №165, ул.Центральная, четные номера домов с №2 по №48, нечетные номера домов с №1 по №43, а также в домах по улицам: Ботаническая, Вишневая, Интернациональная, Кленовая, Мира, переулок Мостовой, Ноксинская, Озерная, Полевая, Строителей, Татарстан, Школьная, Ягодный переулок и Ясенева.

Пересохнут краны и в домах поселка Самосырово: ул.Мира, нечетные номера домов с №1 по №59, четные номера домов с №2 по №58, ул.Школьная, четные номера домов с №18 по №48, нечетные номера домов с №19 по №53, все дома на переулке Мира.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Татарстана не стали рассматривать законопроект о повышении компенсаций за аварийное жилье
«Ак Барс» сыграет 6 матчей с «Салаватом» и еще один в Давосе: вышел календарь на сезон 2019/2020
В Татарстане ООО «Просто Молоко Агро» в течение четырех месяцев сливала навоз в реку
Ковры, холщевые сумки, чай и раф по-татарски: чем встретит столица Татарстана участников WorldSkills Kazan 2019
«В центре города…»: 33 мобильных телефона обернулись для подростка судом
На выборах Госсовета Татарстана не будет видеокамер
«Рубин» представил три новых комплекта формы на предстоящий сезон
В Казани за продажу дипломов экс-проректор института приговорили к 3,5 годам колонии
Мирэль, Иван, Ильназар и Тамерлан: в Казани составлен рейтинг редких имен прошлой недели
Курбан-байрам-2019 в Казани: где можно сделать жертвоприношения
12 июля в пяти районах Казани ряд домов оставят без света