В начале следующей недели в Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-11T17:35:23+03:00

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Так, с 20.00 15 июля до 19.00 16 июля воды не будет по адресам: Мамадышский тракт, четные номера домов с №28 по №60 (кроме домов №34 и №36), а также нечетные номера домов с №33 по №129, в домах, расположенных по улицам: Азата Аббасова, Александра Курынова, Рашида Нежметдинова, Натана Рахлина, Фикрята Табеева; в поселке Константиновка, ул.Зеленая, четные номера домов с №18 по №60, нечетные номера домов с №17 по №87, ул.Советская, четные номера домов с №118 по №162, нечетные номера домов с №111 по №165, ул.Центральная, четные номера домов с №2 по №48, нечетные номера домов с №1 по №43, а также в домах по улицам: Ботаническая, Вишневая, Интернациональная, Кленовая, Мира, переулок Мостовой, Ноксинская, Озерная, Полевая, Строителей, Татарстан, Школьная, Ягодный переулок и Ясенева.

Пересохнут краны и в домах поселка Самосырово: ул.Мира, нечетные номера домов с №1 по №59, четные номера домов с №2 по №58, ул.Школьная, четные номера домов с №18 по №48, нечетные номера домов с №19 по №53, все дома на переулке Мира.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU