2019-07-11T17:51:45+03:00
Спорт

«Ак Барс» сыграет 6 матчей с «Салаватом» и еще один в Давосе: вышел календарь на сезон 2019/2020

Первый матч казанцев пройдет 3 сентября на выезде с московским ЦСКА
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Регулярный чемпионат в новом сезоне пройдёт с 1 сентября по 27 февраля.Регулярный чемпионат в новом сезоне пройдёт с 1 сентября по 27 февраля.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» опубликован календарь регулярного чемпионата КХЛ предстоящего сезона 2019/2020. Начнут турнир «барсы» 3 сентября на выезде против московского ЦСКА. А первый домашний матч в Казани назначен на 13 сентября с «Металлургом». При этом ранее объявленный 11 сентября матч «Ак Барс»-«Динамо» (Рига) Лига перенесла на 1 февраля.

Регулярный чемпионат в новом сезоне пройдет с 1 сентября по 27 февраля, а плей-офф запланирован в период с 1 марта по 30 апреля. Матч Звезд КХЛ назначен на 18-19 января.

Кроме того, в предстоящем сезоне болельщиков ждет сразу 6 «Зеленых дерби» − «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют по 3 матча дома и в гостях. Ещё один матч, номинальными хозяевами которого будут уфимцы, пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Татарстана не стали рассматривать законопроект о повышении компенсаций за аварийное жилье
В начале следующей недели в Советском районе Казани почти на сутки отключат воду
В Татарстане ООО «Просто Молоко Агро» в течение четырех месяцев сливала навоз в реку
Ковры, холщевые сумки, чай и раф по-татарски: чем встретит столица Татарстана участников WorldSkills Kazan 2019
«В центре города…»: 33 мобильных телефона обернулись для подростка судом
На выборах Госсовета Татарстана не будет видеокамер
«Рубин» представил три новых комплекта формы на предстоящий сезон
В Казани за продажу дипломов экс-проректор института приговорили к 3,5 годам колонии
Мирэль, Иван, Ильназар и Тамерлан: в Казани составлен рейтинг редких имен прошлой недели
Курбан-байрам-2019 в Казани: где можно сделать жертвоприношения
12 июля в пяти районах Казани ряд домов оставят без света