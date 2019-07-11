«Ак Барс» сыграет 6 матчей с «Салаватом» и еще один в Давосе: вышел календарь на сезон 2019/2020

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-11T17:51:45+03:00

Регулярный чемпионат в новом сезоне пройдёт с 1 сентября по 27 февраля. Фото: Алина НИЗАМОВА

Первый матч казанцев пройдет 3 сентября на выезде с московским ЦСКА

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» опубликован календарь регулярного чемпионата КХЛ предстоящего сезона 2019/2020. Начнут турнир «барсы» 3 сентября на выезде против московского ЦСКА. А первый домашний матч в Казани назначен на 13 сентября с «Металлургом». При этом ранее объявленный 11 сентября матч «Ак Барс»-«Динамо» (Рига) Лига перенесла на 1 февраля.

Регулярный чемпионат в новом сезоне пройдет с 1 сентября по 27 февраля, а плей-офф запланирован в период с 1 марта по 30 апреля. Матч Звезд КХЛ назначен на 18-19 января.

Кроме того, в предстоящем сезоне болельщиков ждет сразу 6 «Зеленых дерби» − «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют по 3 матча дома и в гостях. Ещё один матч, номинальными хозяевами которого будут уфимцы, пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU