«Рубин» представил три новых комплекта формы на предстоящий сезон

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-11T15:47:41+03:00

Она будет зеленого, белого и черного цвета [фото]

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Казанский «Рубин» представил два новых комплекта игровой формы на предстоящий сезон. Первый из них – полностью зеленый, второй – белый, третий – черный.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин».

Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: Алина НИЗАМОВА

Один из вариантов формы казанцы представят на поле уже 15 июля. В первом матче нового сезона «Рубин» на «РЖД Арене» в Москве встретится с «Локомотивом». Начало игры назначено на 20.00.

Стало известно, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU