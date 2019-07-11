«Рубин» представил три новых комплекта формы на предстоящий сезон
Казанский «Рубин» представил два новых комплекта игровой формы на предстоящий сезон. Первый из них – полностью зеленый, второй – белый, третий – черный.
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: Алина НИЗАМОВА
Один из вариантов формы казанцы представят на поле уже 15 июля. В первом матче нового сезона «Рубин» на «РЖД Арене» в Москве встретится с «Локомотивом». Начало игры назначено на 20.00.
Стало известно, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»