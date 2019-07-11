В Казани за продажу дипломов экс-проректор института приговорили к 3,5 годам колонии
Бывшего проректора по учебно-методической работе «Татарского института переподготовки кадров и агробизнеса» (ТИПКА) признали виновной в получении взятки, подлоге и мошенничестве.
Как было доказано в суде, в 2017 году, занимая указанную должность, женщина взяла с мужчины 60 тысяч рублей. За эту сумму она выдала ему диплом о переподготовке, хотя обучения тот не проходил. Проректор даже тогда незаконно внесла нужные для этого данные в служебные документы.
Кроме того, пообещав двум сестрам выдать дипломы о переподготовке без обучения, женщина обманула их. А полученные от девушек 30 тысяч рублей проректор положила себе в карман. По такой же схеме она обманула еще одну женщину. У нее осужденная под предлогом выдачи диплома другого учебного заведения вытянула 150 тысяч рублей.
- Экс-проректор свою вину признала и вернула все деньги. В итоге суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратура Татарстана.
Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU