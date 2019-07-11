Курбан-байрам-2019 в Казани: где можно сделать жертвоприношения

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-11T17:03:07+03:00

Один из главных мусульманских праздников отметят 11 августа

Изменить размер текста: A A

В этом году один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам пришелся на 11 августа (воскресенье).

В Духовном управлении мусульман Татарстана уже определились с площадками для праздничных жертвоприношений в Казани.

Всего в столице республики на Курбан-байрам-2019 для этого будет отведено 18 мест, в основном около городских мечетей:

- «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);

- «Салихжан» (Бестужева, 66а);

- «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);

- «Гадель» (Оренбургский проезд, 193);

- «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);

- «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);

- «Тынычлык» (Мелитопольская, 15, поселок Мирный);

- Комплекс на улице Братьев Петряевых;

- «Ярдэм» (Серова, 4а);

- «Рамазан» (Окольная, 25б);

- «Маулид» (Селянская, 23, поселок Залесный);

- «Жомга» (Ильича, 4);

- «Куддус» (Яснополянский переулок, 16)

- «Иман Нуры» (Дорожная, 32а)

- «Дин-Ислам»

- «Билал» (Иркен, 29)

- «Фатиха» (Рихарда Зорге, д.4а);

- «Раджап» (Энгельса, 20).

ИСТОЧНИК KP.RU