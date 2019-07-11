Курбан-байрам-2019 в Казани: где можно сделать жертвоприношения
В этом году один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам пришелся на 11 августа (воскресенье).
В Духовном управлении мусульман Татарстана уже определились с площадками для праздничных жертвоприношений в Казани.
Всего в столице республики на Курбан-байрам-2019 для этого будет отведено 18 мест, в основном около городских мечетей:
- «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);
- «Салихжан» (Бестужева, 66а);
- «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);
- «Гадель» (Оренбургский проезд, 193);
- «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);
- «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);
- «Тынычлык» (Мелитопольская, 15, поселок Мирный);
- Комплекс на улице Братьев Петряевых;
- «Ярдэм» (Серова, 4а);
- «Рамазан» (Окольная, 25б);
- «Маулид» (Селянская, 23, поселок Залесный);
- «Жомга» (Ильича, 4);
- «Куддус» (Яснополянский переулок, 16)
- «Иман Нуры» (Дорожная, 32а)
- «Дин-Ислам»
- «Билал» (Иркен, 29)
- «Фатиха» (Рихарда Зорге, д.4а);
- «Раджап» (Энгельса, 20).
ИСТОЧНИК KP.RU