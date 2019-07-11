2019-07-11T12:30:19+03:00
Общество

Гипермаркет «Лента» объявил «клевые» дни в честь Дня рыбака

Скидки действуют на рыбу, инвентарь и другую продукцию
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» в честь предстоящего Дня рыбака, особенно любимого жителями Поволжья, объявляет «Клевые дни». В период с 10 по 17 июля в гипермаркетах действуют специальные предложения со скидкой до 30% на рыбу и пиво, а для особых ценителей рыбалки – кресло туристическое всего за 349,99 рубля.

Например, во всех гипермаркетах сети «Лента», расположенных в Татарстане, со скидкой 25% можно купить леща вяленого (100 граммов за 14,29 рубля), воблу вяленую (100 граммов за 29,99 рубля) и вяленую красноперку (100 граммов за 26,49 рубля), а также безалкогольное пиво пивоваренного завода «Белый Кремль» со скидкой до 30%.

Скидки от 25 до 44% будут действовать на рыбные консервы 160–240 граммов «5 морей» и Keano (78,99 рубля), фирменную семгу и форель холодного копчения «Лента» (259,99 рубля за 200 граммов), сельдь кусочками «А’Море Матье» 460 граммов (99,99 рубля). Кресло туристическое Actio раскладывающееся размерами 50х50х80 см можно будет приобрести со скидкой 50% за 349,99 рубля. Предложение будет действительно в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Ульяновске, Димитровграде, Йошкар-Оле, Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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