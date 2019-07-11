2019-07-11T14:00:45+03:00
Происшествия

Бычок смоляной бочок по-татарстански: чтобы вытащить теленка из битумной лужи пришлось вызывать спасателей

Животное спасали специалисты ЗПСО№6 МЧС республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в 19.45 в среду, 10 июля, на берегу Камы рядом с поселком Кумыс за плотиной ГЭС в Набережных Челнах. Там в 30 метрах от реки в большую лужу битума попал теленок. Животное увязло и самостоятельно выбраться не могло. Не смогла ему помочь и его хозяйка-пенсионерка.

На место в итоге выехали специалисты из ЗПСО№6 МЧС Татарстана. Дежурная смена откопали и сумели извлечь из вязкого битума теленка. Его перенесли на траву, очистили и передали в руки встревоженной хозяйки, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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