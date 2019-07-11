Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о своем уходе

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-11T12:08:08+03:00

В скором времени он покинет свой пост и отправится в Анкару

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Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган на пресс-конференции сообщил журналистам о своем уходе и заявил, что ему было приятно работать в Татарстане.

По его словам, он покидает пост в связи с тем, что у него истекает двухлетний срок полномочий.

В ближайшее время он отправится в Анкару. Кто займет пост Генконсул Турции в Казани должно стать известно в конце августа или начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU