Врио главы Минприроды Чувашии задержан из-за вырубки ценных деревьев на 22 миллиона рублей
Врио главы Минприроды Чувашии Александра Ефремова задержали. В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышении служебных полномочий".
Как полагают следователи, с декабря 2016 по март 2017 годов, когда Ефремов занимал пост замминистра природных ресурсов и экологии республики и по совместительству являлся председателем экспертной комиссии по проведению госэкспертизы проекта освоения лесов, он незаконно помог одной фирме.
Речь идет о получении участка на неприкасаемой территории, где растут ценные лесные породы. Эту землю коммерсанты использовали для добычи песка. При этом, кроме организации карьеров, они попутно вырубили там еще и все деревья. Для заготовки древесины.
- В результате был вырублен лес на площади более 3,6 гектара, а государству причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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