2019-07-11T13:17:30+03:00
Происшествия

Врио главы Минприроды Чувашии задержан из-за вырубки ценных деревьев на 22 миллиона рублей

В отношении Александра Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Превышении служебных полномочий"
Лика ИСАЕВА
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Был вырублен лес на площади более 3,6 гектара.Был вырублен лес на площади более 3,6 гектара.Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
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Врио главы Минприроды Чувашии Александра Ефремова задержали. В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышении служебных полномочий".

Как полагают следователи, с декабря 2016 по март 2017 годов, когда Ефремов занимал пост замминистра природных ресурсов и экологии республики и по совместительству являлся председателем экспертной комиссии по проведению госэкспертизы проекта освоения лесов, он незаконно помог одной фирме.

Речь идет о получении участка на неприкасаемой территории, где растут ценные лесные породы. Эту землю коммерсанты использовали для добычи песка. При этом, кроме организации карьеров, они попутно вырубили там еще и все деревья. Для заготовки древесины.

- В результате был вырублен лес на площади более 3,6 гектара, а государству причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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