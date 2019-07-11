2019-07-11T19:34:58+03:00
Общество

Первый этап визуализации в аэропорту «Бегишево» имени Лемааева завершат к 14 ноября 2019 года

В Татарстане создадут оргкомитет, который придаст воздушной гавани новый колорит
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района
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В Татарстане создадут оргкомитет, который придаст новый колорит аэропорту «Бегишево» имени Николая Лемаева. В воздушной гавани планируют установить арт-объекты и придумать различные «фишки».

Известно, что в организационный комитет войдут представители общественности и экспертов, профильные чиновники и представители аэропортов.

В скором времени начнется формирование технических заданий к дизайн-проектам, их публичное рассмотрение и утверждение, а также стартует реализация выбранных творческих идей.

Первый же этап визуализации в «Бегишево» будет завершен к 14 ноября этого года, то есть к юбилею Николая Лемаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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