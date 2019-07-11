Первый этап визуализации в аэропорту «Бегишево» имени Лемааева завершат к 14 ноября 2019 года
В Татарстане создадут оргкомитет, который придаст новый колорит аэропорту «Бегишево» имени Николая Лемаева. В воздушной гавани планируют установить арт-объекты и придумать различные «фишки».
Известно, что в организационный комитет войдут представители общественности и экспертов, профильные чиновники и представители аэропортов.
В скором времени начнется формирование технических заданий к дизайн-проектам, их публичное рассмотрение и утверждение, а также стартует реализация выбранных творческих идей.
Первый же этап визуализации в «Бегишево» будет завершен к 14 ноября этого года, то есть к юбилею Николая Лемаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU