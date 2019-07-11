С 26 по 28 июля в Казани из-за чемпионата Европы по триатлону перекроют улицы

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-11T11:49:21+03:00

С 26 по 28 июля изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Казани 26, 27 и 28 июля из-за чемпионата Европы по триатлону среди элиты и любителей на время ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

26 июля с 10 до 12 часов и 27 июля с 10 до 14 проехать нельзя будет:

- по улицам Батурина и Кремлевская набережная – от ул.Саид-Галеева до ул.Дзержинского полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Миславского;

- по ул.Дзержинского – от ул.Миславского до ул.Чернышевского;

- по ул.Чернышевского – на участке, ограниченном четной и нечетной сторонами ул.Дзержинского;

- по ул.Кремлевская – от Кремля до ул.Кави Наджми полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с улиц Чернышевского и Мусы Джалиля;

- по ул.Кави Наджми – от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная;

- по ул.Профсоюзная – от ул.Кави Наджми до пл.1 Мая полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с улиц Мусы Джалиля и пл.1 Мая;

- по ул.Баумана – от пл.1 Мая до ул.Батурина.

28 июля с 7 до 17 часов движение ограничат по Кремлевской дамбе;

- по ул.Декабристов – в направлении Московского района до пр.Ибрагимова – 1,5 правые полосы с возможностью сквозных проездов с ул.Чистопольская и ул.Мулланура Вахитова;

- по пр.Ибрагимова – от ул.Чистопольская до пересечения с ул.Восстания – 3 правые полосы с возможностью сквозного проезда с ул.Волгоградская;

- по ул.Сибгата Хакима – от ул.Декабристов до ул.Чистопольская;

- по ул.Чистопольская – от кругового движения ул.Сибгата Хакима - ул.Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена»;

вокруг стадиона «Казань Арена»;

- по пр.Фатыха Амирхана – съезд с пр.Фатыха Амирхана от ул.Алексея Козина до ул.Сибгата Хакима;

- по мосту «Миллениум»;

- по ул.Вишневского – от ул.Сибгата Хакима до ул.Николая Ершова в направлении центра 1,5 правые полосы;

- по ул.Николая Ершова и ул.Карла Маркса – от ул. Вишневского до ул.Толстого в направлении движения к площади Свободы 1,5 правые полосы;

- по ул.Большая Красная – полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул.Жуковского, Гоголя, Япеева, Карла Фукса, Театральная, Пушкина;

- по ул.Батурина – от ул.Большая Красная до Кремлевской дамбы.

Кроме того, с 26 по 28 июля в Казани временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов.

С 10.00 до 12.00 26 июля, с 10.00 до 14.00 27 июля и с 7.00 до 17.00 28 июля автобусы №№22, 28, 89 будут следовать по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачная – пл.Тысячелетия далее по маршрутам, в обратном направлении по пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная – ул.Пушкина далее по маршрутам;

С 7.00 до 17.00 28 июля автобусы №№15, 22, 29, 35, 62 будут следовать по ул.Декабристов – ул.Восстания далее по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU