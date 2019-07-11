В Нижнекамске из-за горящего матраса пятиэтажке эвакуировались 14 человек

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-11T11:24:57+03:00

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В этот четверг, 11 июля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Нижнекамске – горит пятиэтажный дом №29А на улице Студенческая.

Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, выяснилось, что на четвертом этаже в комнате горит матрас.

Фото: МЧС Татарстана

Жители соседних квартир в количестве 14 человек, в том числе двое детей, спасаясь от дыма самостоятельно эвакуировались из дома. Пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU