12 июля в пяти районах Казани ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-11T14:26:30+03:00

Это связано с проведением планового ремонта и работ по техобслуживанию на сетях

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Так, с 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе по ул.Ильича, 3, 5, и в Юдино по адресам: ул.Гаванская, 1-56, ул.Ильича, 19, 40, ул.Революционная, 36, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 66, ул.Сортировочная, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 39, 41, 47, 49, Гаванский переулок, 1, 7, 9, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16-20, 22, Первомайский переулок, 5, 7, 8, 10.

В это же время в Московском районе электричества не будет по адресам: ул.Гагарина, 83, 85, 87, ул.Декабристов, 158, ул.Енисейская, 4, ул.Тунакова, 64, 66, ул.Фурманова, 25, 27.

С 8.00 до 17.00 света не будет в частном секторе Ново-Савиновского района по адресам: ул.2-я Кадышевская, 21-55, 24-50, ул.3-я Кадышевская, 1-13, 2-10, 15-25, ул.5-я Кадышевская, 2-4, 3-15.

В Приволжском районе электроэнергии отключение не будет в это же время по адресам: ул.Завойского, 14, 16, 22а, ул.Зорге, 101, 105, 107, 111, ул.Кул Гали, 7, 7б, ул.Фучика, 72, 72а. Также свет будет отключен в домах поселка Алтан по улицам Бердэмлек и Карагач, поселка Борисково по ул.Авангардная, 143, 145, ул.Промысловая, 5, а также по улицам Люблинская, Локомотивная и Техническая, а также в домах жилого массива Восточный по улице Строителей.

В Советском районе света не будет с 9.00 до 18.00 в поселке Константиновка по адресам: ул.Зеленая, 1-47, 2-50, переулок Беркутова, 2а, 4а, 6а, в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная, а также в поселке Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева и Хлебникова.

ИСТОЧНИК KP.RU