В Волжске провалившийся канализационный коллектор починят за 16,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-11T11:13:16+03:00

Авария на объекте, построенном еще в 1980 году, случился этой весной

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В Волжске коллектор отремонтируют за 16,7 миллиона рублей. Работы будут проводиться в два этапа: в этом году отремонтируют аварийный участок, протяженностью около 200 метров, в следующем – оставшуюся часть. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Марий Эл.

Отметим, что провал в канализационном коллекторе, построенном еще в 1980 году, случился этой весной. В настоящее время для перекачки стоков 4 жилых микрорайонов используется временная канализационно-насосная станция.

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ИСТОЧНИК KP.RU