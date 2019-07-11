2019-07-11T11:13:16+03:00
Общество

В Волжске провалившийся канализационный коллектор починят за 16,7 миллиона рублей

Авария на объекте, построенном еще в 1980 году, случился этой весной
Алина ГАБДУЛИНА
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Ремонт должны закончить в 2020 году.Ремонт должны закончить в 2020 году.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Волжске коллектор отремонтируют за 16,7 миллиона рублей. Работы будут проводиться в два этапа: в этом году отремонтируют аварийный участок, протяженностью около 200 метров, в следующем – оставшуюся часть. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Марий Эл.

Отметим, что провал в канализационном коллекторе, построенном еще в 1980 году, случился этой весной. В настоящее время для перекачки стоков 4 жилых микрорайонов используется временная канализационно-насосная станция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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