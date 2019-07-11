В Чувашии должница сменила фамилию и отчество, чтобы скрыться от приставов
За четыре года женщина накопила 372 тысячи рублей долгов по налогам, коммунальным платежам и кредитам
Приставы искали 28-летнюю жительницу Атлашевского сельского поселения с 2017 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Новоюжном районе Чувашии судебные приставы обнаружили женщину, которая сменила фамилию и отчество, чтобы не выплачивать 372 тысячи рублей долгов по налогам, коммунальным платежам и кредитам.
Приставы искали 28-летнюю жительницу Атлашевского сельского поселения с 2017 года. По месту регистрации должница не проживала. После выяснилось, что женщина неоднократно меняла фактического место жительства.
- Однако женщина не учла, что судебные приставы имеют право запрашивать информацию во всех государственных регистрирующих органах, - сообщает пресс-служба УФССП России Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU