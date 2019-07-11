2019-07-11T10:09:38+03:00
Здоровье

Госпиталь для ветеранов войны в Набережных Челнах победил в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Учреждение отметилось оказанием лечебной и реабилитационной помощи пожилым гражданам Закамского региона
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что госпиталь для ветеранов войны в Набережных Челнах стал одним из лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана». Учреждение отметилось оказанием лечебной и реабилитационной помощи пожилым гражданам Закамского региона, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что данную номинацию жюри порекомендовало для участия в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России».

Это далеко не первая подобная победа Набережночелнинского госпиталя. В конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана» он участвует с 2014 года и регулярно становится победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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