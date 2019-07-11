30 миллионов рублей получат три района Татарстана для модернизации кинозалов
Фонд кино подвел итоги очередного конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с жителями до 500 тысяч человек.
В число победителей попали три района Татарстана – Елабужский, Новошешминский и Зеленодольский (4 кинозала в селе Осиново).
Они получат 30 миллионов рублей (по 5 миллионов на модернизацию каждого кинозала). Деньги выдадут на безвозмездной основе. За это в кинотеатрах после ремонта должны показывать не менее 50% российских лент от всех запланированных сеансов, которые должны идти в течение не менее 50 дней в квартал.
Модернизированные кинозалы в озвученных районах должны открыться уже в 2020 году. Сообщает Минкульт Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU