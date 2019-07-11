2019-07-11T09:49:46+03:00
Общество

30 миллионов рублей получат три района Татарстана для модернизации кинозалов

Работы должны быть окончены в 2020 году
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о 6 кинозалах.Речь идет о 6 кинозалах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд кино подвел итоги очередного конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с жителями до 500 тысяч человек.

В число победителей попали три района Татарстана – Елабужский, Новошешминский и Зеленодольский (4 кинозала в селе Осиново).

Они получат 30 миллионов рублей (по 5 миллионов на модернизацию каждого кинозала). Деньги выдадут на безвозмездной основе. За это в кинотеатрах после ремонта должны показывать не менее 50% российских лент от всех запланированных сеансов, которые должны идти в течение не менее 50 дней в квартал.

Модернизированные кинозалы в озвученных районах должны открыться уже в 2020 году. Сообщает Минкульт Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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