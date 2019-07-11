2019-07-11T09:24:44+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах дальнобойщика насмерть сбила легковушка: от удара мужчину подбросило в воздух

Жуткое ДТП запечатлел видеорегистратор [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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За секунду до наезда.За секунду до наезда.Фото: скриншот с видео
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Накануне вечером в Набережных Челнах произошло жуткое ДТП. При попытке перейти оживленную трассу в неположенном месте был насмерть сбит мужчина. Он почти достиг середины дороги, как на него наехал автомобиль «Лада Приора», двигавшийся по левой крайней полосе. От удара мужчину подбросило в воздух. Он несколько раз перевернулся и упал на землю. Все это запечатлел видеорегистратор.

В Набережных Челнах дальнобойщика насмерть сбила легковушка.соцсети

Известно, что данное ДТП произошло на Первой автодороге, около трассы М-7. По словам очевидцев, погибший мужчина был дальнобойщиком - водителем транспортной компании. Он решился перейти трассу, чтобы добраться до фуры припаркованной на обочине с другой стороны дороги.

Также, как отмечают очевидцы, после наезда на место прибыли сотрудники ГИБДД, задача которых теперь установить все обстоятельства произошедшего. Пока они разбирались на дороге образовался автомобильный затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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