Инвентарь предоставят: 20 июля казанцев приглашают на уборку берега озера Лесного

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-11T09:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане 15 июля стартует экологическая акция «Чистый берег-2019». Она продлится вплоть до 30 сентября.

Так, уже 20 июля в ее рамках пройдет уборка берега озера Лесного, что в Авиастроительном районе Казани.

В этом субботнике примут участие волонтеры, активисты, чиновники и студенты. Принять участие в акции приглашают всех желающих жителей Казани.

- Весь необходимый инвентарь для уборки будет предоставлен, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU