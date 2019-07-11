Инвентарь предоставят: 20 июля казанцев приглашают на уборку берега озера Лесного
Субботник пройдет в рамках ежегодной экологической акции
Фото: eco.tatarstan
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В Татарстане 15 июля стартует экологическая акция «Чистый берег-2019». Она продлится вплоть до 30 сентября.
Так, уже 20 июля в ее рамках пройдет уборка берега озера Лесного, что в Авиастроительном районе Казани.
В этом субботнике примут участие волонтеры, активисты, чиновники и студенты. Принять участие в акции приглашают всех желающих жителей Казани.
- Весь необходимый инвентарь для уборки будет предоставлен, - сообщают в Минэкологии Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU