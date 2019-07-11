2019-07-11T08:47:13+03:00
Происшествия

В Альметьевске из горящего дома пожарные эвакуировали 6 человек

Среди них было два ребенка [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером на единый телефон экстренных служб по»112» поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме Альметьевска по адресу: улица Гафиатуллина, 47.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят вещи на балконе однокомнатной квартиры на пятом этаже.

Из нее была спасена 70-летняя пенсионерка. Ее передали медикам «скорой». Женщину с отравлением продуктами горения увезли в местную больницу. Также, пока шло тушение огня, пожарные эвакуировали с верхних этажей 5 человек, в том числе двоих детей.

- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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