В Альметьевске из горящего дома пожарные эвакуировали 6 человек
Накануне вечером на единый телефон экстренных служб по»112» поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме Альметьевска по адресу: улица Гафиатуллина, 47.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят вещи на балконе однокомнатной квартиры на пятом этаже.
Из нее была спасена 70-летняя пенсионерка. Ее передали медикам «скорой». Женщину с отравлением продуктами горения увезли в местную больницу. Также, пока шло тушение огня, пожарные эвакуировали с верхних этажей 5 человек, в том числе двоих детей.
- Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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