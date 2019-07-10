СЕГОДНЯ 19:19 2019-07-10T19:19:39+03:00

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В эту субботу, 13 июля, в центре Казани на улице Баумана на стенах устроят танцы. Так, вертикальную композицию на фасаде Дома татарской кулинарии покажут гимнасты московского Уличного театра.

Необычное для столицы Татарстана выступление назвали «Прогулка по Казани».

Танец гимнастов будет сопровождать оригинальная музыка, мыльные пузыри, конфетти и сценический дым. Кроме того, во время шоу на стену здания будут проецировать главные достопримечательности, а также виды города.

Также, зрители послушают там сет от DJ BubbleGum и примут участие в конкурсе, победителю которого вручат специальный приз. Начало шоу в 20.30. Сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.

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ИСТОЧНИК KP.RU