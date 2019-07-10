Президент Татарстана Рустам Минниханов решил назначить «ответственного за жаркое лето»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-10T16:28:47+03:00

Об этом глава республики написал в своем официальном Твиттере

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Твиттере в шутку заявил о решении назначить «ответственного за жаркое лето».

- Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето! – написал глава республике в эту среду.

Отметим, в последнее время погода не жалует жителей Татарстана жаркой погодой – в регионе надолго обосновались дожди с грозами.

Так, например, в этот четверг, 11 июля, по прогнозам Гидрометцентра республики, на территории региона опять не обойдется без осадков. При грозе и вовсе ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с (в Казани до 17 м/с). Температура же воздуха днем не превысит отметки в +25 градусов (в Казани максимум +23).

И такая погода в Татарстане продержится минимум до субботы, 13 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU