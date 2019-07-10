В Набережных Челнах водитель иномарки сбил на «зебре» 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-10T17:25:48+03:00

Девочку с места ДТП на «скорой» увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в Набережных Челнах иномарка сбила 15-летнюю школьницу на «зебре» - пешеходном переходе.

Так, в районе остановки общественного транспорта «Университетская» девочка решила перейти дорогу. В этот момент ее сбил автомобиль «Форд», за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате чего с места дорожно-транспортерного происшествия ребенка с различными травмами на «скорой» увезли в БСМП Набережных Челнов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU