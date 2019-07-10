2019-07-10T17:25:48+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах водитель иномарки сбил на «зебре» 15-летнюю школьницу

Девочку с места ДТП на «скорой» увезли в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Набережных ЧелновФото: ГИБДД Набережных Челнов
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Накануне вечером в Набережных Челнах иномарка сбила 15-летнюю школьницу на «зебре» - пешеходном переходе.

Так, в районе остановки общественного транспорта «Университетская» девочка решила перейти дорогу. В этот момент ее сбил автомобиль «Форд», за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате чего с места дорожно-транспортерного происшествия ребенка с различными травмами на «скорой» увезли в БСМП Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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