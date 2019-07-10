В Набережных Челнах водитель иномарки сбил на «зебре» 15-летнюю школьницу
Накануне вечером в Набережных Челнах иномарка сбила 15-летнюю школьницу на «зебре» - пешеходном переходе.
Так, в районе остановки общественного транспорта «Университетская» девочка решила перейти дорогу. В этот момент ее сбил автомобиль «Форд», за рулем которого находился 41-летний мужчина.
В результате чего с места дорожно-транспортерного происшествия ребенка с различными травмами на «скорой» увезли в БСМП Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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