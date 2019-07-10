2019-07-10T16:51:30+03:00
Авто

Что важнее?: в Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих

Видимо, он посчитал, что выставленные предупреждающие конусы ему не помеха - главное сделать рейс [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сотрудникам Госавтоинспекции Набережных Челнов не потребуется много времени для того, чтобы установить нарушителя - водителя маршрутного микроавтобуса, который попытался наехать на дорожных рабочих.

В татарстанском автограде при замене асфальта на участке между остановками "Студенческая" и "Парк Культуры" были выставлены запрещающие проезд конусы.

Но водитель маршрутки, видимо, посчитал что его рейс важнее и попытался протиснуться, объезжая катки, укладывающие свежий асфальт.

В Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих.соцсети

Да что там конусы, водителя не могли вразумить даже дорожные рабочие, хоть они и старались. Мужчина словно на танке продолжал свое движение, толкая бампером людей в оранжевых жилетах. Все лишь бы проехать как ему хочется.

- Из за таких наглых водителей и появляются пробки на дорогах, - возмущаются дорожники.

Благодаря видеозаписи сделанной ими отыскать нарушителя будет просто. На кадрах прекрасно различим госномер маршрутки. О том, как инспекторы ГИБДД накажут водителя, "КП-Казань" сообщит позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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