Что важнее?: в Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих
Сотрудникам Госавтоинспекции Набережных Челнов не потребуется много времени для того, чтобы установить нарушителя - водителя маршрутного микроавтобуса, который попытался наехать на дорожных рабочих.
В татарстанском автограде при замене асфальта на участке между остановками "Студенческая" и "Парк Культуры" были выставлены запрещающие проезд конусы.
Но водитель маршрутки, видимо, посчитал что его рейс важнее и попытался протиснуться, объезжая катки, укладывающие свежий асфальт.
В Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих.соцсети
Да что там конусы, водителя не могли вразумить даже дорожные рабочие, хоть они и старались. Мужчина словно на танке продолжал свое движение, толкая бампером людей в оранжевых жилетах. Все лишь бы проехать как ему хочется.
- Из за таких наглых водителей и появляются пробки на дорогах, - возмущаются дорожники.
Благодаря видеозаписи сделанной ими отыскать нарушителя будет просто. На кадрах прекрасно различим госномер маршрутки. О том, как инспекторы ГИБДД накажут водителя, "КП-Казань" сообщит позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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