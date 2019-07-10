В Чебоксарах экс-гендиректор и прораб ответят в суде за гибель водителя КАМАЗа в старом бомбоубежище

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-10T19:04:37+03:00

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Уголовное дело в отношении экс-гендиректора и прораба строительной организации передано в суд. Они обвиняются по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Все произошло 7 июля 2018 года на строительстве Кадетского корпуса Чебоксар. Следователи полагают, что тогда еще гендиректор фирмы-подрядчика с целью сэкономить решил не демонтировать плиты перекрытия подземного бомбоубежища на территории стройплощадки.

Вместо этого мужчина дал указание убрать только входы, замонолитив существующие проемы, что, в частности, не обеспечило безопасности при проведении дальнейших работ.

Так, в июне 2018 года гендиректор, дал прорабу незаконные указания о выравнивании территории будущего стадиона. А тот, в свою очередь, также неправомерно – с грубым нарушением требований техники безопасности, приступил к выполнению этих указаний.

- В результате около 7 июля 2018 года около 9.00 во время выгрузки грунта из автомобиля КАМАЗ обрушились плиты перекрытий бомбоубежища и грузовик провалился. Водитель оказался по тоннами грунта и погиб, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Свою вину экс-гендиректор и прораб так и не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU