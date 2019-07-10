2019-07-10T18:57:57+03:00
Общество

В Марий Эл приставы арестовали у должника-таксиста машину, просто заказав поездку

Автомобиль был арестован и изъят
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
Изменить размер текста:

Житель Звениговского района Марий Эл взял в банке кредит на покупку автомобиля. Спустя некоторое время он перестал выплачивать деньги за купленную "Ладу Приору", которая по условиям договора находилась в залоге. Общая сумма долга в итоге превысила 100 тысяч рублей.

На требования и повестки приставов мужчина никак не реагировал, по месту регистрации не жил. Но судебные исполнители выяснили, что должник на заложенном автомобиле работает таксистом. Вот и вызвали его, заказав поездку.

Только вместо предполагаемого заработка, мужчина лишился машины. Приставы дали ему на подпись акт изъятия и обязательство об уплате оставшегося долга. Саму же "Ладу Приору" арестовали и передали представителю банка. Теперь таксист вынужден перемещаться на общественном транспорте.

- В случае непогашения долга автомобиль будет продан, а вырученные с этого деньги перечислят банку, - сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 июля в центре Казани на улице Баумана на стенах устроят танцы
В Чебоксарах экс-гендиректор и прораб ответят в суде за гибель водителя КАМАЗа в старом бомбоубежище
Уха, устрицы и расстегаи: 14 июля в Казани шеф-повара ресторанов проведут большой рыбный пикник
В Чувашии будут судить мать, на которую за истязание донесли собственные дети
С 13 июля маршруты электричек Казань-Свияжск и Свияжск-Арск продлят до станции Тюрлема
В Набережных Челнах водитель иномарки сбил на «зебре» 15-летнюю школьницу
«Единая Россия» проверила, как в Татарстане создается система гериатрической медпомощи
Что важнее?: в Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих
Президент Татарстана Рустам Минниханов решил назначить «ответственного за жаркое лето»
В Казани приступили к ремонту дороги на улице Рихарда Зорге
В Татарстане прокуратура проверит порядок зачисления в детсады и школы
"Рубин" усилился защитником "Ростова"
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
В Казани из-за пожара в ванной эвакуировали мать с двумя детьми
В Чебоксарах во время гастролей в цирке-шапито родился бенгальский тигренок
В Татарстане по факту падения ребенка с 16-го этажа возбудили уголовное дело
ЦИК РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва
К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа
В Набережных Челнах во время ремонта моста столб упал на рабочих: один человек погиб
Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов
В Чувашии на Волге из-за непогоды туристам на острове понадобилась помощь спасателей
11 июля целых пять районов Казани на день оставят без света
В Чувашии главбуха больницы будут судить за хищение 11 миллионов рублей