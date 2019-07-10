В Марий Эл приставы арестовали у должника-таксиста машину, просто заказав поездку

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-10T18:57:57+03:00

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Житель Звениговского района Марий Эл взял в банке кредит на покупку автомобиля. Спустя некоторое время он перестал выплачивать деньги за купленную "Ладу Приору", которая по условиям договора находилась в залоге. Общая сумма долга в итоге превысила 100 тысяч рублей.

На требования и повестки приставов мужчина никак не реагировал, по месту регистрации не жил. Но судебные исполнители выяснили, что должник на заложенном автомобиле работает таксистом. Вот и вызвали его, заказав поездку.

Только вместо предполагаемого заработка, мужчина лишился машины. Приставы дали ему на подпись акт изъятия и обязательство об уплате оставшегося долга. Саму же "Ладу Приору" арестовали и передали представителю банка. Теперь таксист вынужден перемещаться на общественном транспорте.

- В случае непогашения долга автомобиль будет продан, а вырученные с этого деньги перечислят банку, - сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU