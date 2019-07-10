"Рубин" усилился защитником "Ростова"

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-10T15:29:02+03:00

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"Рубин" оформил еще один летний трансфер. Так, подпись под контрактом с казанским клубом подписал Константин Плиев. 22-летний защитник проведет в "Рубине" ближайший сезон на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Ростову". Футболист будет выступать в татарстанской команде под №3.

Константин Плиев родился во Владикавказе. Выступал за местную "Аланию", астраханский "Волгарь", калининградскую "Балтику". В феврале 2018 года стал игроком "Ростова". В первой части сезона 2018/19 сыграл 21 матч в ФНЛ и 2 в Кубке России в составе "Балтики", где выступал на правах аренды. В весенней части сезона вернулся в "Ростов", за который сыграл 4 матча в Премьер-Лиге и 1 в Кубке России.

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ИСТОЧНИК KP.RU