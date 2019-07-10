В Казани из-за пожара в ванной эвакуировали мать с двумя детьми

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-10T14:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что горит квартира на 10 этаже высотного дома на улице Чехова в Вахитовском районе Казани поступило от очевидцев приблизительно в 10.04. К приезду пожарных проживающая там женщина и два ее несовершеннолетних ребенка уже самостоятельно покинули квартиру.

Уже на месте выяснилось, что пожар начался в ванной комнате. Также спасателям пришлось эвакуировать 15 человек из квартир, расположенных выше этажа, где происходило горение. В итоге пожар был вскоре потушен. Возгорание произошло на 0,5 квадратного метра.

Причины происшествия устанавливаются.Фото: МЧС Татарстана

- В результате пожара пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины происшествия устанавливаются.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU