В Чувашии будут судить мать, на которую за истязание донесли собственные дети
Не имеющую постоянного места работы 44-летнюю жительницу Вурнарского района обвиняю в истязании 9-летнего сына, а также в неисполнении обязанностей по его воспитанию.
Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2017-го по январь 2019 года в Вурнарском районе женщина не заботилась о своем малолетнем ребенке и жестоко с ним обращаясь.
Так, в частности, она часто оставляла его одного, в том числе и по ночам, а бывая дома выпивала при нем. Кроме того, женщина по пьяни била мальчика. Ребенок некоторое время был вынужден даже жить у родственников.
Наконец, терпение лопнуло у старших детей женщины. Они-то и заявили в полицию на мать, а младшего брата забрали к себе.
- Решается вопрос о возможности лишения обвиняемой родительских прав в отношении потерпевшего, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU