2019-07-10T18:30:40+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить мать, на которую за истязание донесли собственные дети

Которые утверждают, что она не только не заботилась об их младшем 9-летнем брате, но и била его
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Не имеющую постоянного места работы 44-летнюю жительницу Вурнарского района обвиняю в истязании 9-летнего сына, а также в неисполнении обязанностей по его воспитанию.

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2017-го по январь 2019 года в Вурнарском районе женщина не заботилась о своем малолетнем ребенке и жестоко с ним обращаясь.

Так, в частности, она часто оставляла его одного, в том числе и по ночам, а бывая дома выпивала при нем. Кроме того, женщина по пьяни била мальчика. Ребенок некоторое время был вынужден даже жить у родственников.

Наконец, терпение лопнуло у старших детей женщины. Они-то и заявили в полицию на мать, а младшего брата забрали к себе.

- Решается вопрос о возможности лишения обвиняемой родительских прав в отношении потерпевшего, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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