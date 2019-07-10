2019-07-10T14:34:50+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах во время гастролей в цирке-шапито родился бенгальский тигренок

Маленькому хищнику имя будут выбирать жители Чувашии
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во время гастролей в столице Чувашии в труппе московского цирка-шапито родила одна из актрис - бенгальская тигрица. На свет появился маленький хищник, и дрессировщик предлагает всем желающим придумать имя для будущей звезды циркового шоу.

Маленький хищник сейчас питается в основном молоком мамы, но и от угощений дрессировщика не отказывается. Последний включил в рацион тигренка еще и два сырых куриных яйца. Его маму от выступлений на арене на время ухода за новорожденным сыном освободили - тигрица находится "в декретном отпуске".

Кстати, рожденный в Чебоксарах во время гастролей тигренок - артист уже в четвертом поколении. Так, например, на арене цирка сейчас выступает не только его мать, но и бабушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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