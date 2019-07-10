2019-07-10T13:49:50+03:00
Общество

ЦИК РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва, выдвинутый Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия».

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца. Сегодня такое удостоверение получил кандидат в депутаты, уполномоченный представитель ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

В списке регионального отделения партии 55 человек. Список кандидатов был утвержден участниками региональной конференции Татарстанского отделения «Единой России» 20 июня и представлен в ЦИК республики 28 июня.

Список кандидатов проверяли на соответствие требованиям Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и Избирательному кодексу РТ. Информация, указанная в заявлениях кандидатов, соответствует результатам проверки профильных ведомств.

- Мы уверены в победе. Региональный список партии получит большинство на выборах. Кандидаты «Единой России» имеют все основания рассчитывать на поддержку избирателей. Уже в ходе предварительного голосования мы увидели, насколько активно люди голосовали за кандидатов, – отметил Юрий Камалтынов.

Выборы в Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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