Уха, устрицы и расстегаи: 14 июля в Казани шеф-повара ресторанов проведут большой рыбный пикник

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-10T18:44:59+03:00

Они будут готовить блюда в режиме открытой кухни

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В это воскресенье, 14 июля, в честь Дня рыбака в Казани на Кремлевской набережной пройдет большой рыбный пикник.

Его проведут шеф-повара местных ресторанов. Готовить для всех пришедших блюда они будут в режиме открытой кухни.

Так, жителям и гостям города будут предложены уха, пицца из морепродуктов, рыбные коктейли, блюда из мидий, устрицы и расстегаи.

Для детей там отдельно организуют игры, встреча с пиратом, посвящение в моряки, мыльные пузыри и урок морской азбуки.

Итак, большой рыбный пикник на Кремлевской набережной пройдет с 13.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU