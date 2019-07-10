В Набережных Челнах во время ремонта моста столб упал на рабочих: один человек погиб

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-10T13:04:24+03:00

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Во вторник, 9 июля, примерно в 16.30 на мосту через реку Мелекеска в Набережных Челнах, который соединяет поселки ЗЯБ и ГЭС, упал фонарный столб.

Произошло это во время ремонта переправы. Многотонная конструкция рухнула на троих рабочих. С различными травмами они были доставлены в БСМП Набережных Челнов. Однако, несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших скончался.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU