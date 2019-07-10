2019-07-10T12:51:29+03:00
Туризм

Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

Столица Татарстана заняла 13-ю строчку рейтинга
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Казань попала в топ-30 туристических направлений и курортов наравне с другими городами России, Европы и Азии.

По данным сервисов Яндекса доля туристических запросов в интернете, которая пришлась на Казань, составила 0,93%. В итоге столица Татарстана заняла 13-ю строчку в рейтинге.

На первых местах оказались Сочи и Москва (6,29% и 5,46%), на третьем и четвертом местах –Анапа (3,27%) и Санкт-Петербург (3,25%). В списке же заграничных курортов – турецкие Кемер (3,06%) и Аланья (2,99%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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