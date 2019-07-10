Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-10T12:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Казань попала в топ-30 туристических направлений и курортов наравне с другими городами России, Европы и Азии.

По данным сервисов Яндекса доля туристических запросов в интернете, которая пришлась на Казань, составила 0,93%. В итоге столица Татарстана заняла 13-ю строчку в рейтинге.

На первых местах оказались Сочи и Москва (6,29% и 5,46%), на третьем и четвертом местах –Анапа (3,27%) и Санкт-Петербург (3,25%). В списке же заграничных курортов – турецкие Кемер (3,06%) и Аланья (2,99%).

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU