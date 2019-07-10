11 июля целых пять районов Казани на день оставят без света

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-10T12:16:01+03:00

Отключения электричества связаны с плановым ремонтом и техническим обслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 20.00 свет пропадет в Кировском районе по адресам: ул.Березовая, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 57/1, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63/1, 63/2, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, ул.Гаванская, 1-56, ул.Ильича, 3, 5, 19, 40, ул.Революционная, 36-66, ул.Сортировочная, 13-49, Гаванский переулок, 1-22, Первомайский переулок, 5, 7, 8, 10.

На это же время обесточат дома в Московском районе: ул.Восход, 22, ул.Гагарина, 83, 85, 87, 105,107, ул.Гудованцева, 27, ул.Енисейская, 4, ул.Рахимова, 7, 9, 11, 13, 15, 21, ул.Тунакова, 64, 66, ул.Фурманова, 25, 27, ул.Химиков, 33, 35, 37.

А с 8.00 до 17.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по ул.Гаврилова, 40, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Настолько же пропадет электричество в домах Приволжского района: ул.Габишева, 35, 37, 39, ул.Завойского, 18, 20, 22, 22а, ул.Зорге, 81, 83, 85, 85а, 87, ул.Фучика, 42, 44, Оренбургский тракт, 22, 24а, 24б, 24в.

В этой ситуации окажутся и жители поселка Алтан по улицам Агачлык, Аланлык, Заветная, Кул Гали, Сафиуллина, Сабит, Серле, Сиенеч, Урмале, Уртак, Якын и Заветному переулку, поселка Борисково по улицам Глазунова, Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная, массива Восточный по улицам Приречная, Рассветная, Рябиновая, Строителей, Приречный переулок, Рассветному переулку, поселка Мирный по улицам 1-я и 2-я Аральская, 1-13я Давликеевская, 1-я и 2-я Земляничная, Бульварная, 2-я и 8-я Новосельская, 4-я Поперечно-Давликеевская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Новинка, Новосельская, Пологая, Рахима Саттара, Селькоров, Счастливая, Тобольская, Черниговская, домов по ул.Рыбацкая, 4, 6, поселка Салмачи по улицам Газовая, Файзи и Яркая.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Константиновка Советского района: ул.Вишневая, 1-32, ул.Кленовая, 15, 37а, 37б, 39в, Ягодный переулок, 5-17, а также в домах по улицам Заречная, Зеленая, Лесная, Советская, Школьная и Мостовому переулку.

Не будет света и в домах по улицам Гульбакча, Поднебесная и Салмачинская поселка Вишневка, в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная, в поселке Радужный – по улицам Загоскина, Райская, Тенишева, Хлебникова и Коринфского, в поселке Станционные Дербышки – по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Станционная.

ИСТОЧНИК KP.RU