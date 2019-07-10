В Чувашии на Волге из-за непогоды туристам на острове понадобилась помощь спасателей
Во вторник, 9 июля, туристы из Мариинского Посада отправились отдыхать на остров Сидельниковский, который находится на Волге прямо напротив их города.
Вот только домой люди не смогли вернуться. Из-за ненастья сильный ветер на реке поднял большую волну - туристы поняли, что поездка на большую землю опасна для жизни. Вот они и вызвали спасателей из Чувашской республиканской аварийно-спасательной службы.
На помощь отправились сотрудники станции спасения "Марпосадская". Они прихватили с собой запас спасжилетов - на острове находились 10 человек, и на катере сумели быстро вывести с острова всех "робинзонов". От медицинской помощи все отказались, сославшись на то, что с ними все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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