2019-07-10T11:44:07+03:00
Происшествия

В Чувашии главбуха больницы будут судить за хищение 11 миллионов рублей

Это были бюджетные средства
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Сначала речь шла о небольших суммах, но вскоре, как утверждается, аппетиты женщины возросли.Сначала речь шла о небольших суммах, но вскоре, как утверждается, аппетиты женщины возросли.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело в отношении 35-летней женщины - главного бухгалтера одной из районных больниц республики. Она обвиняется по статьям: "Хищение денежных средств путем присвоения или растраты с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах" и "Легализация средств, полученных преступным путем".

Как полагает следствие, с 2013 по 2018 года обвиняемая отправляла в Минфин Чувашии заявки на выделение больнице денег. Но в них она включала не только расходы на содержание учреждения и персонала, но и дополнительные суммы.

Получая деньги, излишки она тратила их по своему усмотрению. А для того, чтобы никто ни о чем не догадался главбух больницы вела двойную документацию, которую хранила лишь своем компьютере.

При этом с каждым разом аппетиты женщины росли. В итоге дело доходило до сотен тысяч рублей. На время следствия главбух находилась под домашним арестом. До суд она успела вернуть часть похищенных бюджетных денег – около 300 000 рублей. В то же время на ее имущество стоимостью 1 миллион рублей был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах во время гастролей в цирке-шапито родился бенгальский тигренок
В Татарстане по факту падения ребенка с 16-го этажа возбудили уголовное дело
ЦИК РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва
К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа
В Набережных Челнах во время ремонта моста столб упал на рабочих: один человек погиб
Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов
В Чувашии на Волге из-за непогоды туристам на острове понадобилась помощь спасателей
11 июля целых пять районов Казани на день оставят без света
В татарстанском Зеленодольске снова горел дом из микрорайона Полукамушки
21 июля станет известно примет ли Казань ЧМ по водным видам спорта FINA
В Казани на перекрестке улицы Рахлина с Мамадышским трактом поменяли схему движения
В Казанском зооботсаду скончался медведь-долгожитель Кучум
В Татарстане погибла пассажирка легковушки, которая врезалась в "Ниву"
В Татарстане сильный ветер сдул крышу со школы
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств
В Чувашии за смерть пассажирки в аварии осудили водителя иномарки
В Казани таможенники задержали бандероли с ножами
В Набережных Челнах 19-летний парень стащил пустую пивную кегу
Глава Чувашии Михаил Игнатьев присвоил почетное звание экс-руководителю МВД республики
В Йошкар-Оле из-за Всероссийской летней спартакиады инвалидов на несколько дней перекроют движение машин
Жителя Чебоксар будут судить за то, что он от обиды опубликовал интимные фотографии экс-супруги
Набережные Челны потратят 9,4 миллиона рублей на питание иностранцев
В Марий Эл во время полицейской погони водитель мопеда врезался в опору теплотрассы
В Чебоксарах в магазин со сладостями залезла метровая змея
В Татарстане чиновник за взятку в 20 тысяч рублей приговорен к колонии
В Марий Эл машина без водителя сбила 3-летнего мальчика
10 июля в Казани стартует «Культурная среда-2019»
В Татарстане нашли тело выпавшего из лодки рыбака