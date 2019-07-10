В Чувашии главбуха больницы будут судить за хищение 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-10T11:44:07+03:00

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В суд передали уголовное дело в отношении 35-летней женщины - главного бухгалтера одной из районных больниц республики. Она обвиняется по статьям: "Хищение денежных средств путем присвоения или растраты с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах" и "Легализация средств, полученных преступным путем".

Как полагает следствие, с 2013 по 2018 года обвиняемая отправляла в Минфин Чувашии заявки на выделение больнице денег. Но в них она включала не только расходы на содержание учреждения и персонала, но и дополнительные суммы.

Получая деньги, излишки она тратила их по своему усмотрению. А для того, чтобы никто ни о чем не догадался главбух больницы вела двойную документацию, которую хранила лишь своем компьютере.

При этом с каждым разом аппетиты женщины росли. В итоге дело доходило до сотен тысяч рублей. На время следствия главбух находилась под домашним арестом. До суд она успела вернуть часть похищенных бюджетных денег – около 300 000 рублей. В то же время на ее имущество стоимостью 1 миллион рублей был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU