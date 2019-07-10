21 июля станет известно примет ли Казань ЧМ по водным видам спорта FINA
21 июля в южнокорейском Кванджу города со всего мира представят свои заявки на право проведения ЧМ по водным видам спорта FINA (Международной федерации плавания – Ред.). Среди них будет и Казань. Отметим, столица Татарстана удостаивалась подобной чести в 2015 году, а после местные власти заявляли, что город готов принять очередной ЧМ под эгидой FINA в 2025 или 2027 году. Сообщает РИA Новости.
В следующее воскресенье станет окончательно известно, примет ли Казань мировые соревнования по водным видам спорта. Так, как в этот день будут поданы не только сами заявки, но и выбран город для проведения ЧМ FINA.
Известно, что со столицей Татарстана за это право будут бороться Мельбурн, Будапешт и Белград.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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