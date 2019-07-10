2019-07-10T11:09:32+03:00
Спорт

21 июля станет известно примет ли Казань ЧМ по водным видам спорта FINA

В следующее воскресенье столица Татарстана, как и другие города, представит свою заявку в южнокорейском Кванджу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

21 июля в южнокорейском Кванджу города со всего мира представят свои заявки на право проведения ЧМ по водным видам спорта FINA (Международной федерации плавания – Ред.). Среди них будет и Казань. Отметим, столица Татарстана удостаивалась подобной чести в 2015 году, а после местные власти заявляли, что город готов принять очередной ЧМ под эгидой FINA в 2025 или 2027 году. Сообщает РИA Новости.

В следующее воскресенье станет окончательно известно, примет ли Казань мировые соревнования по водным видам спорта. Так, как в этот день будут поданы не только сами заявки, но и выбран город для проведения ЧМ FINA.

Известно, что со столицей Татарстана за это право будут бороться Мельбурн, Будапешт и Белград.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах во время гастролей в цирке-шапито родился бенгальский тигренок
В Татарстане по факту падения ребенка с 16-го этажа возбудили уголовное дело
ЦИК РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва
К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа
В Набережных Челнах во время ремонта моста столб упал на рабочих: один человек погиб
Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов
В Чувашии на Волге из-за непогоды туристам на острове понадобилась помощь спасателей
11 июля целых пять районов Казани на день оставят без света
В Чувашии главбуха больницы будут судить за хищение 11 миллионов рублей
В татарстанском Зеленодольске снова горел дом из микрорайона Полукамушки
В Казани на перекрестке улицы Рахлина с Мамадышским трактом поменяли схему движения
В Казанском зооботсаду скончался медведь-долгожитель Кучум
В Татарстане погибла пассажирка легковушки, которая врезалась в "Ниву"
В Татарстане сильный ветер сдул крышу со школы
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств
В Чувашии за смерть пассажирки в аварии осудили водителя иномарки
В Казани таможенники задержали бандероли с ножами
В Набережных Челнах 19-летний парень стащил пустую пивную кегу
Глава Чувашии Михаил Игнатьев присвоил почетное звание экс-руководителю МВД республики
В Йошкар-Оле из-за Всероссийской летней спартакиады инвалидов на несколько дней перекроют движение машин
Жителя Чебоксар будут судить за то, что он от обиды опубликовал интимные фотографии экс-супруги
Набережные Челны потратят 9,4 миллиона рублей на питание иностранцев
В Марий Эл во время полицейской погони водитель мопеда врезался в опору теплотрассы
В Чебоксарах в магазин со сладостями залезла метровая змея
В Татарстане чиновник за взятку в 20 тысяч рублей приговорен к колонии
В Марий Эл машина без водителя сбила 3-летнего мальчика
10 июля в Казани стартует «Культурная среда-2019»
В Татарстане нашли тело выпавшего из лодки рыбака