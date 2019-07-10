В татарстанском Зеленодольске снова горел дом из микрорайона Полукамушки

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-10T11:30:35+03:00

Здание, как и горевшие до этого его "соседи", было расселено, пострадавших во время пожара нет

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Пожар в микрорайоне Полукамушки в Зеленодольске начался в 20.33 во вторник, 9 июля. Здания в этом микрорайоне признаны аварийными и расселены. Огонь вспыхнул на втором этаже дома № 8 в Красном переулке.

На место ЧП прибыли подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Они сумели не дать огню перекинуться на соседнее строение. В тушении принимали участие пять пожарных автоцистерн.

Локализовали возгорание в 21.22, а через 20 минут было объявлено о полной ликвидации открытого горения.

- Горело чердачное помещение на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, 29 мая в том же микрорайоне уже горели два расселенных дома. Тогда, к прибытию пожарных пламя бушевало на всей площади кровли. Площадь возгорания 250 квадратных метров. Также обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU