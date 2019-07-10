В татарстанском Зеленодольске снова горел дом из микрорайона Полукамушки
Пожар в микрорайоне Полукамушки в Зеленодольске начался в 20.33 во вторник, 9 июля. Здания в этом микрорайоне признаны аварийными и расселены. Огонь вспыхнул на втором этаже дома № 8 в Красном переулке.
На место ЧП прибыли подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Они сумели не дать огню перекинуться на соседнее строение. В тушении принимали участие пять пожарных автоцистерн.
Локализовали возгорание в 21.22, а через 20 минут было объявлено о полной ликвидации открытого горения.
- Горело чердачное помещение на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
Напомним, 29 мая в том же микрорайоне уже горели два расселенных дома. Тогда, к прибытию пожарных пламя бушевало на всей площади кровли. Площадь возгорания 250 квадратных метров. Также обошлось без пострадавших.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»