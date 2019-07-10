В Казани на перекрестке улицы Рахлина с Мамадышским трактом поменяли схему движения

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-10T10:58:16+03:00

Как утверждается, это, в частности, должно увеличить пропускную способность Мамадышского тракта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь при движении со стороны проспекта Победы водителям нужно будет перестраиваться в крайний правый ряд

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В схеме организации дорожного движения столицы Татарстана очередные изменения. В этот раз они коснулись перекрестка улицы Рахлина с Мамадышским трактом. В том числе там поменяли и режим работы светофора.

Так, для проезда на улицу Рахлина с Мамадышского тракта со стороны проспекта Победы водителям теперь нужно перестраиваться в крайний правый ряд, после в заездной карман, со стороны парковки у местного торгового центра, а далее дождаться разрешающего сигнала светофора и только тогда начинать двигаться в сторону улицы Рахлина.

Как утверждается, эти изменения, в частности, должны увеличить пропускную способность Мамадышского тракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU