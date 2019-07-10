В Казани на перекрестке улицы Рахлина с Мамадышским трактом поменяли схему движения
В схеме организации дорожного движения столицы Татарстана очередные изменения. В этот раз они коснулись перекрестка улицы Рахлина с Мамадышским трактом. В том числе там поменяли и режим работы светофора.
Так, для проезда на улицу Рахлина с Мамадышского тракта со стороны проспекта Победы водителям теперь нужно перестраиваться в крайний правый ряд, после в заездной карман, со стороны парковки у местного торгового центра, а далее дождаться разрешающего сигнала светофора и только тогда начинать двигаться в сторону улицы Рахлина.
Как утверждается, эти изменения, в частности, должны увеличить пропускную способность Мамадышского тракта.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»