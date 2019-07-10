В Казанском зооботсаду скончался медведь-долгожитель Кучум

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-10T10:30:02+03:00

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Печальные вести пришли из Казанского зооботсада. Там на 39-м году жизни скончался один из самых любимых обитателей зоосада бурый медведь Кучум. Не смотря на уход, изменения в рационе зверя, когда он начал получать дополнительные витамины еще несколько лет назад, продлить его жизнь удалось только до 39-ти лет.

- В дикой природе бурые медведи доживают до 32-33-х лет, и наш Кучум по меркам медведей считается долгожителем, - рассказали в зооботсаду. - К нам он попал еще в 1980-м, когда ему было всего два месяца отроду. За спокойный и уравновешенный характер и умилительные ужимки при выпрашивании лакомства, его все любили и баловали.

В неволе Кучум вместе со своей спутницей - медведицей Сигналкой, образовали пару, которая произвела на свет несколько медвежат.

- Он прожил жизнь, наполненную любовью и заботой, даря посетителям зооботсада частичку своего щедрого медвежьего сердца, в котором было место для каждого, - горюют в зоопарке. - Утрата любимца также тяжела, как и утрата близкого человека, но, к сожалению, в жизни с этим приходится смириться.

ИСТОЧНИК KP.RU