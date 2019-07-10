2019-07-10T10:07:37+03:00
Происшествия

В Татарстане погибла пассажирка легковушки, которая врезалась в "Ниву"

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла во вторник, 9 июля, в 10.00 на шестом километре местной автодороги "Набережные Челны-Сарманово-Новотроицк- Комсомолец" на территории Тукаевского района республики. По предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21065 грубо нарушил правила дорожного движения - он при повороте налево не пропустил "Ниву", которой управлял 56-летний мужчина. В результате столкновения погибла 73-летняя пассажирка "шестерки".

- По факту гибели женщины в ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушениее ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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