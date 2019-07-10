В Чувашии за смерть пассажирки в аварии осудили водителя иномарки

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-10T09:18:04+03:00

Мужчина гнал со скоростью 90 километров в час во время дождя

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Чебоксарский районный суд вынес вердикт по уголовному делу "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновным в аварии и гибели 17-летней пассажирки автомобиля признали 29-летнего водителя иномарки "Фольскваген Пассат".

Все произошло 16 августа 2018 года в 0.50 на федеральной трассе М7 "Волга" недалеко от Больших Карачур. Во время проливного дождя водитель превысил безопасную скорость - гнал со скоростью 90 километров в час, не справился с управлением и залетел под МАЗ-манипулятор, двигавшийся впереди. Водитель и два его пассажира не были пристегнутыми ремнями безопасности. 17-летняя девушка, сидевшая впереди, погибла на месте.

Суд назначил наказание в виде четырех лет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU