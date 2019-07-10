2019-07-10T08:46:17+03:00
Происшествия

В Казани таможенники задержали бандероли с ножами

Эксперты признали их холодным оружием
Лика ИСАЕВА
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Эти ножи поступили из КитаяЭти ножи поступили из КитаяФото: Из материалов пресс-службы
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Во время проверки бандеролей и посылок, прибывших из Китая, сотрудники Татарстанской таможни обнаружили четыре ножа в специальной сумке для хранения и перевозки ножей. Все лезвия ножей имели ярко выраженную двустороннюю заточку, а на рукоятях имелись выступы, выполняющие роль двустороннего ограничителя. Поскольку внешние признаки ножей вызвали сомнения и то, Федеральный закон «Об оружии» установил ограничения на оборот гражданского и служебного оружия, обнаруженные предметы отправлены к эксперту для изучения их принадлежности к холодному оружию.

Специалисты установили, что эти ножи являются холодным оружием. Два ножа эксперты отнесли к кинжалам произвольного типа, являющихся контактным клинковым колюще-режущим холодным оружием, два других - к охотничьим ножам.

Напомним, что с начала 2019 года сотрудниками Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни при таможенном контроле МПО выявили 17 случаев незаконного перемещения холодного оружия через таможенную границу Евразийского экономического союза (в 9 посылках находились кастеты, в одной – дубинки, в 7 - ножи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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