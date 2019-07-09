Фарид Мухаметшин: «Нужно донести до людей, что они главные контролеры нацпроектов»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-09T17:43:08+03:00

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Во вторник, 9 июля, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в рамках партийного проекта «День «Единой России» прибыл вместе с коллегами в Заинский район. Во время встречи с жителями он особое внимание обратил на тему национальных проектов, призвав людей активнее включаться в контроль за их реализацией.

Партийный проект «День «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. Выездной формат работы – по одному району в месяц – позволяет депутатам Госсовета РТ держать руку на пульсе проблем каждого муниципального района. При этом жители получают социальную, юридическую и информационную поддержку.

В 2019 году «Дни «Единой России» прошли в Верхнем Услоне, Чистополе, Бугульме, Елабуге. В июле партийный проект пришел в Заинский район. Председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин ознакомился с работой Агропромпарка «Зай», который открылся в декабре минувшего года. Пилотный проект по поддержке фермеров, переработке, фасовке и реализации излишков сельхозпродукции уже показал себя в деле: по итогам года оборот продукции в Агропромпарке может превысить планку в 100 млн рублей.

В свою очередь, советник премьер-министра РТ по общественным объединениям, руководитель исполкома Татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев вместе с генеральным директором ТРК «Новый век» Ильшатом Аминовым провели встречу с молодежью в культурном центре микрорайона Заинск-2. Центр всего несколько дней как открылся после капитального ремонта, так что единороссы вместе с местной молодежью обсудили идеи, как должен развиваться обновленный МЦ: какие клубы, кружки и мастерские нужны юным талантам Заинска для реализации творческого потенциала.

Впрочем, наиболее плодотворная дискуссия состоялась во время встречи Фарида Мухаметшина с журналистами. Председатель республиканского парламента поднял важную для республики тему национальных проектов:

- Президент РФ инициировал беспрецедентные национальные проекты как по масштабам, так и по объемам выделяемых средств. Наша задача — разъяснить людям, что проекты должны находиться под их контролем, что все это делается для людей. Выделяются триллионы рублей до 2024 года. Никогда до этого такого внимания людям не оказывалось, в том числе и в советское время. Наша задача вместе с населением решить, какую территорию облагородить, что сделать во дворах, местах массового проживания, - сказал Мухаметшин.

Действительно, в рамках нацпроектов в каждом районе Татарстана идет реконструкция школ, строительство детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, модернизация больниц, установка спортплощадок стандарта «Готов к труду и обороне», ремонт и строительство межпоселковых дорог.

- Знают ли жители об этих планах? Мой опыт общения подсказывает, что далеко не все. А ведь наша задача — активно участвовать в реализации нацпроектов на территории Татарстана. Президент республики издал специальное распоряжение и закрепил ответственных от министерств и ведомств за каждым из 12 нацпроектов. Я думаю, местные власти с населением подхватят это желание, и мы увидим более комфортные условия для жизни, отдыха, учебы и досуга наших людей, – пояснил руководитель парламента.

СПРАВКА

На территории Заинского района в рамках национальных проектов запланирована модернизация нескольких школ – Савалеевской, Кадыровской и Нижнебишевской, создание спортплощадок по стандартам комплекса ГТО, продолжение развития Заинской ЦРБ и строительство фельдшерского здравпункта в селе Гулькино, а также Многофункционального культурного центра в селе Бура-Кирта. В рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство очистных сооружений в районном центре и селе Поповка.

ИСТОЧНИК KP.RU